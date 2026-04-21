Zor ancak imkansız değil! Haydi Konyasporum

İki ekip daha önce ligde Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan bir maç yaparken, bu kupa eşleşmesi dördüncü kez gerçekleşiyor.

Takımda önemli eksikler var

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak. Zorlu karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılığını Murat Altan ve Mustafa Savranlar yapacak. Yiğit Arslan ise dördüncü hakem olarak atandı. Ozan Ergün, Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında da düdük çalmıştı. Konyaspor dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Yeşil-beyazlılarda sezonu kapatan Tunahan Taşçı forma giyemeyecek. Yine sakatlığı bulunan Berkan Kutlu’nun da oynaması beklenmiyor. Sakatlığı geçen ancak son lig maçında riske edilmeyen Yhoan’ın ise kadroda olabileceği ifade edildi.

Kupada şu ana kadar hiç yenilmedi

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bir sonraki turda Muş Spor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, daha sonra sırasıyla Bodrum FK'yı 2-1, Aliağa Futbol'u 5-0, Eyüpspor'u 1-0 da mağlup etti. Fenerbahçe, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi. Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Tur atlayan takımı penaltılar belirleyebilir

Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak. Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak. Konyaspor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.