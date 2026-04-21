Konyaspor yükselişte! Seri 6’ya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası tamamlandı. Tümosan Konyaspor, son haftalardaki çıkışını Antalyaspor deplasmanında da sürdürdü. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, rakibini iyi bir futbolla 2-0’lık skorla devirdi. Ligdeki yenilmeme serisini 6’ya yükselten Anadolu Kartalı, 30. haftayı bir basamak daha yükselerek 37 puan ve averajla dokuzuncu sırada tamamladı. Konyaspor, teknik patron İlhan Palut ile alt sıralardan kurtulduğu gibi üst sıralara doğru tırmanışa geçti. Çağdaş Atan ile kâbus gibi geçen 9 haftadan sonra takımın başına İlhan Palut’u getiren Konyaspor, tecrübeli çalıştırıcı ile müthiş bir çıkış yakaladı. Çağdaş Atan döneminde 9 haftada 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden, rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 15 gol gören yeşil-beyazlılar, düşme adayları arasına girmişti.

İç sahada oynanan 21. haftadaki Göztepe maçıyla birlikte göreve gelen teknik patron İlhan Palut, Konyaspor’daki ikinci dönemine sıkıntılı başlasa da son haftalardaki seri galibiyetlerle hızla alt sıralardan uzaklaştı. Konyaspor, İlhan Palut ile oynadığı 10 maçta; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 10 haftada 18 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlı temsilcimiz, son 4 haftaya rahat girdi ve düşmeme hesaplarına son verdi. Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son 4 haftasında sırasıyla Trabzonspor, Çaykur Rizespor (D), Fenerbahçe ve Kayserispor (D) maçlarına çıkacak olan Konyaspor sezonu ilk 8 içerisinde tamamlamaya çalışacak.

Öte yandan Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe evinde Rizespor ile berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada 23 gol atıldı. Trabzonspor, sahasında oynadığı Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu. Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı. Düşme hattında yer alan takımlardan Fatih Karagümrük ve Kayserispor mağlup olurken, Eyüpspor kazanarak umudunu artırdı. Gençlerbirliği averajla düşme hattının hemen üstünde bulunurken, 28 puanlı Antalyaspor da tehlikeli bölgeye yaklaştı.