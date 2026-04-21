Fenerbahçe Konya'ya eksik geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla dün akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

ASENSİO, ALVAREZ VE NENE KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç bugün saat 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif."