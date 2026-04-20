Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, çarşamba günü Gençlerbirliği’ni, perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Alanyaspor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.
Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor’u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor-Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray- Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak. Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şöyle…
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor-Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray-Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor-Trabzonspor
20.45 Beşiktaş-Alanyaspor