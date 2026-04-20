  Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, çarşamba günü Gençlerbirliği’ni, perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Alanyaspor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor’u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor-Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray- Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak. Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şöyle…

Bursaspor 1.Lig'e yükseldi
Bu Habere de Bak
Bursaspor 1.Lig'e yükseldi

21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor-Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray-Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor-Trabzonspor
20.45 Beşiktaş-Alanyaspor
 

Haber Merkezi

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde
Başkan Altay’dan barajlarla ilgili müjde
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!