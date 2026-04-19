Bursaspor 1.Lig'e yükseldi

2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bursaspor, Somaspor'u 5-1 yenerek şampiyon oldu. Yeşil beyazlılar bitime 1 hafta kala Trendyol 1.Lig'e yükseldi. Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Somaspor'u konuk etti. Yeşil beyazlılar mücadeleyi 5-1 kazanarak şampiyon oldu. Bursaspor'un galibiyet gollerini Emir Kaan Gültekin, Eyüp Akcan, Emre Sağlık (KK), İdris Furat ve Emir Kaan Gültekin kaydetti. Bu galibiyetle puanını 77'ye çıkarıp şampiyon olan Bursaspor gelecek sezondan itibaren Trendyol 1.Lig'de mücadele edecek.