Konya'da bitki sağlığı sıkı takipte

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri, kent genelinde bitki sağlığı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışmasında bulundu.

Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, bitki ve bitkisel ürünlerin kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesini sağlayan Bitki Pasaportu Sistemi kapsamında saha çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karahüyük Mahallemizde, “Konya Fidecilik” adıyla sebze fidesi üretimi yapan serada; Karantina hastalık ve zararlıları yönünden gerekli kontroller titizlikle gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı ve güvenilir üretim için sahadayız, üreticilerimizin yanındayız. 

Tüm üreticilerimize bereketli ve sağlıklı bir sezon dileriz.” 
 

