Konya yerli ve milli tohumun merkezi olacak

Konya'da yürütülen çalışmalarla yerli ve milli tohumlarla aspirde verim artışı hedefleniyor. Bu kapsamda, Selçuklu'da Dağdere Mahallesi'nde 15 dekar alanda, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilen yerli ve milli KOÇ-42 aspir çeşidimizin ekimi yapılarak demonstrasyon kuruldu.

Şerife Kaya
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın” sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, TAGEM’e bağlı Enstitü Müdürlüklerimiz tarafından tescil edilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları 2026-2027 ekim sezonunda hız kesmeden devam etmektedir. 

Konya yerli ve milli tohumun merkezi olacakAspir demonstrasyonları; özellikle kurak ve nadas alanlarda yüksek yağ oranı, suya dayanıklılığı ve alternatif bir yağ bitkisi olmasıyla öne çıkan aspirin, yerli ve milli tohumlarla verim ve adaptasyonunun üreticilerimize gösterilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kuru tarım alanlarında nadasın değerlendirilmesi ve üreticilerimize ekonomik katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

Bu kapsamda, Selçuklu İlçemiz Dağdere Mahallesi’nde 15 dekar alanda, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilen yerli ve milli KOÇ-42 aspir çeşidimizin ekimi yapılarak demonstrasyon kurulmuştur. Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen saha kontrolleri ve teknik takiplerle demonstrasyon alanı düzenli olarak izlenmekte, üreticilerimize gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Yerli ve milli tohumlarımızla üretimi güçlendirmeye, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz.” 
 

