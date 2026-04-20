Belgesiz güzellik salonlarına dikkat: Vatandaş sağlığı tehdit altında

Son dönemde artış gösteren belgesiz ve ruhsatsız güzellik salonları, halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Özellikle lazer epilasyon uygulamalarında gerekli standartların sağlanmaması, geri dönüşü zor hatta imkânsız sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında, güzellik salonlarında kullanılan lazer epilasyon cihazlarının ve bu işlemi gerçekleştiren personelin belirli yeterliliklere sahip olması zorunlu hale getirildi. Buna göre, lazer epilasyon uygulaması yapan kişilerin uygunluk belgesi olmadan işlem gerçekleştirmesi yasaklandı.

Sahada yapılan gözlemlerin, birçok işletmenin bu kurallara uymadığını ortaya koyduğunu belirten Buğdaycı, uygunluk belgesi bulunmayan cihazlarda enerji seviyelerinin kontrolsüz şekilde kullanıldığını ifade etti. Bu durumun insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayan Buğdaycı, bu tür uygulamaların ciltte kalıcı hasarlara ve 3. derece yanıklara kadar varabilen ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Vatandaşları bu konuda hassas olmaya davet eden Buğdaycı, güzellik hizmeti almadan önce dikkat edilmesi gereken hususları şu sözlerle aktardı:

“Salonun ruhsatlı olup olmadığına, kullanılan cihazların uygunluk belgesine sahip olup olmadığına, uygulamayı yapan kişinin usta öğreticilik ve mesleki yeterlilik belgelerinin bulunup bulunmadığına ve hijyen koşullarının yeterliliğine mutlaka dikkat edilmelidir. Bu kontrollerin yapılmaması, ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir.”

Belgelendirme Artık Zorunlu

Yeni düzenlemelerle birlikte güzellik sektöründe çalışan personelin de mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda eğitimlerin, KONESOB MYK Belgelendirme Merkezi gibi yetkili kurumlar aracılığıyla tamamlanması gerektiği belirtildi.

Sariye Buğdaycı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına hem işletmelerin hem de çalışanların gerekli eğitimleri alması ve belgelerini tamamlaması hayati önem taşımaktadır. Güzellik hizmeti alırken yalnızca fiyat ve konfor değil, sağlık ve güvenlik kriterleri de ön planda tutulmalıdır. Yetkisiz ve belgesiz uygulamalardan kaçınmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçmenin en etkili yoludur” ifadelerini kullandı.

