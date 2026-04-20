Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Nisan Pazartesi
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 20 Nisan Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZKAN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ BEREKETOĞLU SOKAK YÜZBAŞIGİL İŞHANI NO:3F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ ARKA OTOPARKI CİVARI, NUMUNE HASTANESİ YANI)
233 57 10
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUNCEL ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİ NO:47A SELÇUKLU
(SELÇUK ECZA KARŞISI)
236 77 18
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
YAŞAM ECZANESİ
YAKA MAHALLESİ AŞİREFENDİ SOKAK NO:10E YAKA MAHALLESİ ENES SOKAK NO:9D MERAM
(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ OTOPARKI KARŞISI)
323 03 30
4. BÖLGE (MERAM)
SARPAY ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:14A MERAM
(FATİH CD.YOL ÜZERİNDE 25 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
324 06 00
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ENNTEPE ECZANESİ
KALENDERHANE MAH. ANKARA CAD. NO:70A ENNTEPE MALL OFFİCE KARATAY
(ENNTEPE AVM)
503 63 77
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
SELİMİYE ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ NO:16/A KARATAY
(YENİ MEVLANA ÇARŞISI YANI)
0506 041 49 24
7. BÖLGE (KARATAY)
CANKURTARAN ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2B KARATAY
(KARŞEHİR 37 NOLU SAĞLIK OCAĞI VE ÇELİKKAYALAR KARŞISI, HALI SAHA YANI)
355 92 42
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZÜHRE OLGUN ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
245 13 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZTOPRAK ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YERİ, A101 MARKET YANI)
245 14 01
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ATLAS ECZANESİ
YAZIR MAH. DR. SIDDIK ÖZMERZİFONLU CAD. NO:30C SELÇUKLU
(BATIKENT İŞ MERKEZİ ALTI)
0553 604 00 42
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KÜÇÜKSARI ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4K SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM(BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI))
351 15 16
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖNDER ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 29 22