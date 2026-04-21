Konya’da kurbanlık uyarısı!

Konya’da kurbanlık seçimi konusunda vatandaşlara dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili uyarılar yapıldı.

Kurbanlık hayvan seçiminde en önemli kriterlerden birinin yaş olduğunu vurgulayan kurbanlık satıcıları, davarın 1 yaşını, sığırın 2 yaşını geçmiş olması gerektiğine dikkat çekti. Sığırın yaşının ‘kapak atma' olarak bilinen alt iki süt dişini döküp yerine kalıcı dişlerin çıkmasıyla anlaşılabildiğini anlatan büyükbaş kurban satıcısı Mithat Karaca, "Kurban seçerken 24 ayını tamamlamış olması lazım ve kapaklarını atmış olması lazım. Kapak dediğimiz konu ise alt iki dişinin süt dişleri dediğimiz dişlerini atmış olması lazım. Yani o iki dişin birbirinden ayrık olması lazım" dedi.

“Vatandaşlarımız kurban kesimi gelince sıkıntıya düşebiliyor”

Kurban Bayramıyla beraber dolandırıcıların da sektör içerisinde vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştığını anlatan Mithat Karaca, "İnsanların bazı belli alışkanlıkları var. O alışkanlıkların dışına çıkarsa başına da olmadık olaylar gelebiliyor. ‘Ucuz etin suyu kara olur' diye bir tabir var. Şimdi insanlar 10 yıl boyunca bir yerde kesmiş, sonraki sene diyor ki ‘5 lira aşağısı olsun.' Bilmiyor ki o 5 lira aşağısına olan yer onları dolandıracak. Dolandırma olayları çok arttı. İnternette bunlar çok var. Şu anda mesela sponsorluk vermiş sosyal medya mecralarında, müşteriyi topluyor ondan sonrasında kurban kesimi gelince sıkıntıya düşebiliyor vatandaşlarımız. Kesim günü her türlü mağduriyet yaşanabiliyor, dolandırıcılık olmasa da hastalıklı veya gebe hayvanlar satılabiliyor. Bu noktada ise veteriner kontrolü çok önemli dişi hayvanlarda gebe olup olmadığına bakılıyor, boş olup olmadığına ve erkek mallarda da herhangi bir hastalığının olmadığına dair yani aşıları ve karnelerin kontrolleri yapılıyor. Bakanlığın vermiş olduğu küpe numaralarına bakıyor vatandaşlarımız oradan takip edilebiliyor" şeklinde konuştu.

“Büyükbaşlar 150 bin liradan başlayıp, 800 bin bandına kadar değişiyor”

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 800 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karaca, "Geçen sene ile bu senenin arasında çok afaki bir fiyat farkı çıkabiliyor. Çünkü artık üretimde bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene 90 ile 100 bin liraya aldığın bir hayvanı bu sene 180 hatta 200 bin lira bandına kadar yükseliyor, bu da vatandaşı üzüyor. Şu anki bedeller küçükbaş hayvan 15 ile 25 bin lira arası. Hayvanın canlı ağırlığına ve hayvanın beslenmesine göre büyüklüğüne göre değişiyor. Büyükbaşta da en 150 bin liradan başlayıp yani 800 bin bandına kadar hayvanın ağırlığına göre değişiyor" diye konuştu.



