Selçuklu'dan gençlere balkan fırsatı

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen ve gençlerin akademik bakışını Balkanlar'a taşıyacak olan Selçuklu Balkan Gençlik Akademisi programı başladı.

Selçuklu BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Akademi, Balkan ülkelerinin tarihsel, siyasal ve kültürel dinamiklerini, ilgili ülkelerden uzman akademisyenlerle beş hafta boyunca işleyecek.
  • Beş hafta sürecek eğitimin ilk oturumu Bosna-Hersek temasıyla başladı; sonraki haftalarda Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ele alınacak.
  • Fiziki ve çevrimiçi dersler sonrası düzenlenecek sınavda başarılı olan 25 üniversite öğrencisi Balkanlar'a gezi hakkı elde edecek.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Balkan Gençlik Akademisi, bölgenin tarihsel, siyasal ve kültürel dinamiklerini akademik bir çerçevede ele almak üzere eğitim yolculuğuna başladı. Gençleri tarihten diplomasiye kadar geniş bir yelpazede çok yönlü bir eğitim süreciyle bir araya getiren program; Balkan ülkelerinin Osmanlı sonrası dönüşümlerini, devlet inşa süreçlerini ve Türkiye ile olan köklü ilişkilerini disiplinlerarası bir yaklaşımla mercek altına alıyor.

Programda dersler bizzat ilgili ülkelerde görev yapan uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Beş hafta sürmesi planlanan akademinin ilk oturumu Bosna-Hersek teması üzerine Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde görevli akademisyen Mustafa Krupalija tarafından gerçekleştirildi. Her hafta sonu farklı bir ülkenin odak noktasına alınacağı eğitim maratonu; önümüzdeki haftalarda Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya üzerine yapılacak kapsamlı analizlerle devam edecek.

Fiziki katılımın yanı sıra çevrimiçi bağlantılarla da desteklenen derslerde, bölgenin geçirdiği kritik değişimler ve güncel dış politika dinamikleri akademik bir perspektifle değerlendiriliyor. Bu eğitim süreci sonunda katılımcıların, Balkan coğrafyasındaki stratejik dönüşümler hakkında bütüncül bir bilgi birikimine sahip olması hedefleniyor.

Eğitime katılan öğrenciler Selçuklu Belediyesi’ne kendilerine sunulan imkan dolayısıyla teşekkür etti. Akademi derslerinin ardından düzenlenecek sınav sonucunda dereceye giren 25 üniversite öğrencisi Balkanlar’a gitmeye hak kazanacak

Selçuklu Belediyesi

Bakmadan Geçme

