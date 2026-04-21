Konya'da ses getirecek seremoni

Konya Büyükşehir Stadyumu, DMD kas hastalığıyla mücadele eden Mehmet Tefenlili için tüm Türkiye'ye örnek olacak bir farkındalık hareketine imza atacak.

  • Tavas Belediyesi'nin organize ettiği bu etkinlik, Mehmet'in yaşam mücadelesine ve Valilik onaylı tedavi kampanyasına dikkat çekecek.
  • Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm vatandaşları ve sporseverleri, Mehmet'in sağlığı için IBAN üzerinden destek olmaya davet etti.

Tavas Belediyesi, DMD kas hastası minik Mehmet Tefenlili'nin sesini duyurmak için dev bir organizasyonu hayata geçiriyor.

21 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30'da başlayacak olan Konyaspor - Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenecek resmi seremonide, Tavas'ın minik kahramanı Mehmet Tefenlili başrolde olacak.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ailesi ve Tavas Belediye Meclis Üyeleri de minik kahramana eşlik edecek.

Konya sahasında verilecek bu birlik fotoğrafı, Mehmet'in başlattığı yaşam mücadelesini tüm Türkiye'ye gösterecek.

Bu anlamlı buluşma, aynı zamanda Mehmet'in tedavisi için devam eden Valilik onaylı yardım kampanyasına dikkat çekecek. Tavas Belediyesi, maçın heyecanını Mehmet'in sağlığı için bir dayanışma seferberliğine dönüştürerek, tüm sporseverleri ve vatandaşları görselde yer alan resmi IBAN numarası üzerinden destek olmaya davet ediyor.

Biz Birlikte Güçlüyüz

Organizasyonla ilgili kararlılığını dile getiren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim için belediyecilik, sadece hizmet üretmek değil, bir evladımızın hayata tutunma çabasına omuz vermektir. Yarın akşam Konya'da sadece bir maç izlemeyeceğiz; Mehmet'imizin, ailesinin ve Tavas halkının umudunu o yeşil sahaya taşıyacağız. Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte, Mehmet'in o seremonide elinden tutarak tüm Türkiye'ye 'Biz buradayız ve Mehmet'in yanındayız' diyeceğiz. İnanıyoruz ki bu birliktelik, Mehmet'imizin sağlığına kavuşması için gereken kapıları sonuna kadar açacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu umut yolculuğunda Mehmet'e destek olmaya, Valilik onaylı kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz."

Sıkça Sorulan Sorular

1. DMD hastalığı nedir?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), kasların yapısında bulunan ve kas bütünlüğünü sağlayan "distrofin" proteininin eksikliği nedeniyle oluşan, ilerleyici bir genetik kas hastalığıdır. Genellikle erkek çocuklarında görülen bu hastalık, kaslarda zayıflık ve zamanla kasların yağ dokusuna dönüşmesiyle kendini gösterir.

2. DMD hastalığının belirtileri

DMD (Duchenne Musküler Distrofi), genellikle 2-5 yaş arası erkek çocuklarında başlayan, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve kaybı ile seyreden genetik bir hastalıktır. Belirtiler arasında sık düşme, koşmada zorlanma, merdiven çıkmada güçlük, baldır kaslarında yalancı büyüme (psödohipertrofi), duruş bozuklukları ve yerden kalkarken ellerden destek alma (Gowers belirtisi) yer alır.

