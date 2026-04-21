Konya'da ses getirecek seremoni

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm vatandaşları ve sporseverleri, Mehmet'in sağlığı için IBAN üzerinden destek olmaya davet etti.

Tavas Belediyesi'nin organize ettiği bu etkinlik, Mehmet'in yaşam mücadelesine ve Valilik onaylı tedavi kampanyasına dikkat çekecek.

Tavas Belediyesi, DMD kas hastası minik Mehmet Tefenlili'nin sesini duyurmak için dev bir organizasyonu hayata geçiriyor.

21 Nisan 2026 Salı günü saat 20:30'da başlayacak olan Konyaspor - Fenerbahçe müsabakası öncesinde düzenlenecek resmi seremonide, Tavas'ın minik kahramanı Mehmet Tefenlili başrolde olacak.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ailesi ve Tavas Belediye Meclis Üyeleri de minik kahramana eşlik edecek.

Konya sahasında verilecek bu birlik fotoğrafı, Mehmet'in başlattığı yaşam mücadelesini tüm Türkiye'ye gösterecek.

Bu anlamlı buluşma, aynı zamanda Mehmet'in tedavisi için devam eden Valilik onaylı yardım kampanyasına dikkat çekecek. Tavas Belediyesi, maçın heyecanını Mehmet'in sağlığı için bir dayanışma seferberliğine dönüştürerek, tüm sporseverleri ve vatandaşları görselde yer alan resmi IBAN numarası üzerinden destek olmaya davet ediyor.

Biz Birlikte Güçlüyüz

Organizasyonla ilgili kararlılığını dile getiren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şu açıklamayı yaptı: