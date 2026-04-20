Konya'da istihdama ulaşım desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR ) arasında istihdama katkı sağlamak amacıyla bir iş birliği hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi tarafından imzalanan protokol kapsamında çeşitli nedenlerle iş gücüne katılmakta zorlanan ve iş arayan vatandaşların Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımda yaşadığı sorunlar giderilecek.

Ulaşım imkânlarının geliştirilmesiyle birlikte özellikle organize sanayi bölgelerinde çalışmak isteyen ancak erişim sorunu yaşayan vatandaşların bu engelleri aşması sağlanacak.

Protokolün, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne daha hızlı ulaşmasına hem de iş arayan vatandaşların istihdama kazandırılmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

Öğrencilere İş Yerlerine Ulaşım Sağlanarak Teknik Ziyaretler Yapılacak

Ayrıca protokol çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin velileriyle birlikte önceden belirlenen iş yerlerine ulaşımları sağlanarak teknik ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu ziyaretler sayesinde gençlerin meslekleri yerinde tanımalarına katkı sunulması hedeflenirken, öğrenci ve velilerin sahada yapacakları gözlem ve incelemelerin; tercih edilecek eğitim alanları ile staj süreçlerinin sektöre uyumu açısından önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, İŞKUR Konya İl Müdürlüğü’nde her hafta Salı günleri düzenlenen iş görüşmelerine ek olarak, artık Salı ve Perşembe günleri servis hizmetiyle organize sanayi bölgelerine doğrudan ulaşım imkânı sağlanacak. İŞKUR İl Müdürlüğü önünden hareket edecek servisler sayesinde ulaşım maliyetlerinin azaltılması ve iş arayan vatandaşların işverenlerle daha kolay buluşmasının önü açılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu protokol, Konya Modeli Belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesine örnek teşkil ederken, okul, aile, öğrenci ve işyerleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sunacak.
 

