Konya Makine Mühendisleri Odasında kadınlara özel seminer

Üniversitelerde mühendislik eğitimi alan kız bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yolculuklarına katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren Bulgurcu Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Bulgurcu ve Bulgurcu Vakfı Genel Müdürü Füsun Aymergen konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların eğitim yoluyla güçlenmesinin toplumsal gelişime etkisinin ele alındığı seminerde; Genç kadınların eğitim hayatında desteklenmesi, mühendislik alanında kadın temsilinin artırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte Oda Başkanı Doç. Dr. Sercan Doğan’da programa katkı sunan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek, öğrencilerin gerek kişisel gelişimi gerekse de bilgi birikimi olarak gelişiminde eğitim sisteminin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, soru cevap şeklinde ilerlerken plaket takdimiyle son bulmuştur.