1.Lig'de şampiyon ve küme düşenler netleşti

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bugün yapılan 9 maçla sona erdi. Ligde tamamlanan 36. hafta maçlarının ardından deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Haftaya ikinci sırada giren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

İstanbul temsilcisi, 73 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Diyarbakır ekibi 72 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi. Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Bandırmaspor, play-off potasında yer aldı. Ligde tutunma mücadelesi veren Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Serikspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e veda eden dördüncü ve son takım oldu.