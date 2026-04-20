  • 1.Lig'de şampiyon ve küme düşenler netleşti

1.Lig'de şampiyon ve küme düşenler netleşti

Erzurumspor FK, bitime 2 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Serikspor, 2. Lig'e düşen dördüncü ve son takım oldu

1.Lig'de şampiyon ve küme düşenler netleşti
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bugün yapılan 9 maçla sona erdi. Ligde tamamlanan 36. hafta maçlarının ardından deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Haftaya ikinci sırada giren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçilerinden Esenler Erokspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

İstanbul temsilcisi, 73 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Diyarbakır ekibi 72 puanda kalarak üçüncülüğe geriledi. Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Bandırmaspor, play-off potasında yer aldı. Ligde tutunma mücadelesi veren Antalya temsilcisi Serikspor, deplasmanda Manisa FK'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Serikspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından 1. Lig'e veda eden dördüncü ve son takım oldu.

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde
Başkan Altay’dan barajlarla ilgili müjde
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!