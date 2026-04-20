  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da polisten kaçışın bedeli ağır oldu

Konya'da polisten kaçan şahıs, uzun süren kovalamacanın ardından yakalanarak para cezasına çarptırıldı.

İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Karatay'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, uzun kovalamaca sonrası yakalanarak ağır cezalarla karşılaştı.
  • Yakalanan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 350 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl 4 ay el konuldu.
  • Sürücünün 42 ADG 579 plakalı otomobili 120 gün otoparka çekilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Sonrasında yaya olarak kaçmaya devam eden şahıs polisler tarafından yakalanarak 350 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 42 ADG 579 plakalı araçtaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü ayağı takılıp yere düşünce yakalandı. Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu. Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi. Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bakmadan Geçme

