HUDER Konya'dan acil çağrı

HUDER Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ruşen, okul baskınlarının ardından dijital içeriklerin gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek acil önlem çağrısı yaptı. Fatih Ruşen, Ülke genelinde yaşanan okul saldırılarının üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek "Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan menfur okul baskınlarının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır temenni ediyoruz.

Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz”şeklinde konuştu. Günümüzde egemenlik kavramının sadece sınır güvenliğiyle açıklanamayacağını ifade eden Fatih Ruşen, modern çağda en büyük mücadelenin insan zihni üzerinde yürütüldüğünü ifade ederek, “Artık savaşlar toprak üzerinde değil, insan zihni üzerinde yapılmaktadır.

Veri hasatları, manipülasyon algoritmaları ve dikkat ekonomisi üzerinden bireyin iradesi hedef alınmaktadır. Bu mesele sadece teknoloji konusu değildir; milli güvenlik, toplumsal sağlık ve insan haysiyeti meselesidir”şeklinde konuştu.

Toplumu Tehdit Eden Bir Düzen

Fatih Ruşen, HUDER olarak bu süreci “Dijital Esaret Rejimi” olarak tanımladıklarını belirterek, toplumu tehdit eden yeni bir düzenin oluştuğunu vurguladı. Ruşen, “Bir atom bombası bir şehri yok edebilir. Ancak nesillerin zihinsel olarak çökertilmesi, bir milletin tamamını geri dönülmez şekilde yok eder.

Bu nedenle teknik, hukuki, ahlaki ve kültürel bir direnç hattı kuruyoruz.”şeklinde konuştu. Ruşen, gençlerin ekranlar üzerinden sistematik biçimde zehirlendiğini ifade ederek, “Suçu karizma gibi sunan senaristler, mafya figürlerini rol model haline getiren yapımcılar bu tablonun asli sorumlularıdır.

Dijital platformlar çocukların dikkatini parçalayan, dopamin bağımlılığı oluşturan sistemlere dönüşmüştür. Skip kültürüyle sabır eşiği yok edilen, sonsuz kaydırma ile iradesi felç edilen bir nesil oluşturulmaktadır. Reyting ve tık uğruna bir milletin ruhuna suikast düzenleyenler bu kanlı sahnelerin görünmez ortaklarıdır”dedi.

Çözüm Önerileri Sundu

HUDER’in “Ekran Manifestosu” kapsamında acil adımlar talep ettiğini belirten Fatih Ruşen, HUDER’in çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı; “Sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma sistemlerinin yasaklanması. Çocuk profillerine 21.00 ile 07.00 saatleri arasında dijital sokağa çıkma yasağı uygulanması.

Algoritmaları denetleyecek bağımsız bir “Dijital Kurul” oluşturulması. Oyun içi kumar sistemlerinin 18 yaş altına tamamen yasaklanması. Hiçbir içerikte suçlu kahramanlaştırılamaz. Mafya babası hayırsever, hırsız Robin Hood, ahlaksızlık ise özgürlük gibi sunulamaz. Kötülük kötülük olarak kalmalıdır.

Gece sokağa bırakmadığınız evlatlarınızı dijital dünyanın dipsiz kuyularında yalnız bırakmayın. Evlerinizde cihazsız saatler ilan edin. Manevi vahalar oluşturun. Çocuklarımızı ekranların zehirli kollarına teslim etmeyelim.”