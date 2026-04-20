Mekpan Panel'e Fildişi Sahili'nden ziyaret
Fildişi Sahili'nden farklı sektörlerde faaliyet gösteren, ağırlıklı olarak inşaat alanında uzman iş insanlarından oluşan bir heyet, Mekpan Panel üretim tesisine ziyarette bulundu.
Gerçekleştirilen fabrika ziyareti kapsamında misafirler, üretim bantlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.
Mekpan Panel’in üretim süreçleri, kullanılan teknolojiler ve kalite standartları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ziyaret boyunca heyete, Mekpan Panel dış ticaret uzmanları ile üretim müdürü eşlik etti.
Fabrika genelindeki düzen, temizlik ve disiplin anlayışı, ziyaretçi heyetin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı. Misafirler, Mekpan Panel’in üretim kapasitesi ve operasyonel yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretin sonunda heyet, ülkelerine döndüklerinde hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerde Mekpan Panel ile iş birliği yapmayı değerlendirdiklerini ifade etti.
Mekpan Panel, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye ve global pazarlardaki varlığını artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.