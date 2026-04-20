Konya Milletvekilinden dikkat çeken açıklama

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çekici açıklamada bulundu. Milletvekili Yüksel, yılın ilk üç ayında kurulan şirket sayısındaki artışın sadece yüzde 1,3 seviyesinde kaldığını belirterek, “Bu oran büyüme değil, yerinde saymadır.

Ekonomide güven olsa, yatırımcı önünü görebilse, bu rakamlar çok daha güçlü olurdu. Bugün görüyoruz ki şirket sayısı kıpırdamıyor, esnaf ise ayakta kalma mücadelesi veriyor” dedi.

Ekonominin tabana yayılan üretim modeli açısından önemli göstergelerden biri olan kooperatiflerde de ciddi düşüş yaşandığını vurgulayan Yüksel, “İlk çeyrekte kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azalmış durumda. Sadece Mart ayında ise bu düşüş yüzde 36,3’e ulaşmış. Bu tablo, ortak üretim ve dayanışma modelinin bile zorlandığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

GERÇEK KİŞİ İŞLETMELERİNDE ALARM ZİLLERİ

Ali Yüksel, küçük esnaf ve bireysel ticari işletmelerde yaşanan gerilemenin en çarpıcı veri olduğunu belirterek, “Yılın ilk üç ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,2 azaldı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 düşüş var. Daha da vahimi, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı Mart ayında yüzde 45,6 artmış durumda. Bu, doğrudan doğruya kepenk kapatan esnaf demektir” diye konuştu.

AYLIK VERİLER DURUMUN AĞIRLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR

Bir önceki aya göre yaşanan değişimlerin de piyasalardaki sıkışıklığı ortaya koyduğunu ifade eden Yüksel, “Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,2, kooperatif sayısı yüzde 22,1, gerçek kişi işletme sayısı ise yüzde 13,5 azalmış. Buna karşılık kapanan şirket sayısı yüzde 11,6 artmış. Bu veriler ekonomide çarkların yavaşladığını açıkça göstermektedir” dedi. Yüksel, mevcut ekonomi yönetimini eleştirerek, “Bugün pazarda, çarşıda, sanayide herkes aynı şeyi söylüyor: Maliyet artıyor, satış düşüyor, borç büyüyor. Esnaf destek bekliyor, üretici nefes almak istiyor ama iktidar tabloyu seyretmekle yetiniyor” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Açıklamasının sonunda çözüm önerilerini sıralayan Ali Yüksel, “Vergi yükü hafifletilmeli, krediye erişim kolaylaştırılmalı, küçük işletmelere özel destek paketleri hazırlanmalı, üretimi teşvik eden gerçekçi politikalar devreye alınmalıdır. Türkiye’nin esnafı da üreticisi de sahipsiz değildir. Doğru yönetimle bu tablo değişir” diyerek sözlerini tamamladı.