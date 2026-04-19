İYİ Parti Konya: Şiddet artık sıradanlaşmış durumda

Eğitimcinin açıklamasına göre, eğitimin ailede başladığı, çocukların dinlenmesi ve ruhsal gelişimlerinin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Türegün, bu tür vakaların aile ve eğitim sistemindeki yıllardır süregelen ihmallerin sonucu olduğunu, çocukların iç dünyalarının göz ardı edildiğini vurguladı.

Makbule Gülcan Türegün yaptığı açıklamasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullardaki silahlı saldırılarının tekrar yaşanmaması için eğitimin aile de başladığını ve çocuğun en güvenli limanının ailesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu hafta yaşanan iki talihsiz olay, tek başına “bir çocuğun saldırısı” olarak geçiştirilecek kadar basit değil.

Bu tür vakalar genelde buzdağının sadece görünen kısmıdır; asıl mesele hem ailede hem de sistemde yıllardır biriken ihmalin sonucudur.

Bir çocuk, durduk yere şiddete yönelmez. Öfke, dışlanmışlık, değersizlik hissi ya da bastırılmış travmalar birikir ve bir noktada patlar. Aileler çoğu zaman “bizim çocuk yapmaz” diyerek görmezden gelir ama çocuğun iç dünyasını gerçekten tanımaya çalışmaz.

Sevgi vermek sadece yemek yedirmek, okuluna göndermek değildir; onu dinlemek, anlamak ve ruhsal gelişimini takip etmektir. Bugün birçok çocuk evde yalnız büyüyor; fiziksel olarak aile var ama psikolojik olarak yok.

Okullar artık sadece akademik başarı odaklı. Bir çocuğun psikolojisi, sosyal uyumu, iç dünyası çoğu zaman ikinci planda kalıyor. Rehberlik hizmetleri ya yetersiz ya da formalite gibi işliyor.

Öğrenciler arasında zorbalık, dışlama, gruplaşma gibi ciddi problemler var ama bunlara kalıcı çözümler üretilmiyor. Oysa bu tür olayların ön sinyalleri genelde aylar öncesinden görülür; içine kapanma, saldırgan söylemler, yalnızlaşma… Ama kimse gerçekten takip etmiyor.

Şiddet artık sıradanlaşmış durumda. Sosyal medyada, dizilerde, haberlerde sürekli bir öfke ve kutuplaşma dili var. Çocuklar bunu izleyerek büyüyor. Empati yerine güç gösterisinin öne çıktığı bir ortamda yetişen bir çocuktan sağlıklı tepki beklemek gerçekçi değil. İhmal edilmiş bir ailenin, yetersiz bir eğitim sisteminin ve duyarsızlaşmış bir toplumun ortak ürünüdür.

Eğer her olaydan sonra sadece “suçlu kim” diye arayıp dosyayı kapatırsak, aynı haberleri daha çok görürüz. Bu çocuk bu noktaya gelene kadar kimler fark edip de görmezden geldi? İşte asıl soru bu olmalı. Bizler eğitimci olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak en önemli ve ilk eğitim ailede başlar. Lütfen çocuklarınızı dinleyin sohbet edin çünkü bir çocuğun en güvenli limanı ailesidir” dedi.

