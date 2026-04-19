KSGKD'den birlik ve beraberlik mesajı

Yeniden Refah ve Anahtar Partisi il başkanları, esnafın yanında olduklarını, konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını ve Çevre Bakanı Murat Kurum'dan çözüm beklediklerini açıkladı.

Toplantıya KSGKD Başkanı Ali Erdal ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katılırken, esnafın hukuki yollarla haklarını koruma kararlılığı vurgulanarak birlik mesajı verildi.

Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (KSGKD), sanayinin rezerv alan ilan edilmesi üzerine esnafın mülkiyet hakları ve ekonomik kayıplarını ele alan bir istişare toplantısı düzenledi.

Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği(KSGKD) Başkanı Ali Erdal, yönetim kurulu üyeleri, Karatay Sanayi Esnafı, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, Gelecek Partisi Konya İl Başkan Vekili Mehmet adalar, Anahtar Parti Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan, Demokrat Parti Konya Teşkilat Başkanı Mustafa Nazmi Baş, İYİ Parti, Deva Partisi temsilcileri, Partisi Saadet Konya İl Başkan Yardımcıları, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Başkanı Latif Işık ile davetliler katıldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullardaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Hakkımızı korumaya hukuki yoldan devam edeceğiz

KSGKD Başkanı Ali Erdal toplantının açılışında yaptığı konuşmada Karatay Sanayinin Rezerv alan ilan edilmesiyle esnafımızın hakkını hukuki yoldan aramaya devam edeceklerini belirterek, “Karatay Sanayimizde esnafımız, aylarca senelerce kooperatif taksitlerini ödemek için ter döktü.

Boğazından kesti buraya yatırdı. Çok zorluklar çekildi. Şimdi gelinen süreçte Karatay Sanayi Rezerv alanı ilan edilmesiyle, esnafımızın zorlu bir süreç içinde kaldı. Bizim talebimiz, Karatay esnafımızın hakkı ve hukukunun korunmasıdır. Bu konuda kanunu yoldan hakkımızı ve hukukumuzu arayama devam edeceğiz. Esnafımıza yapılan haksızlığın giderilmesi için geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapmak istedik. Bu toplantıya katılanlara ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Karatay Sanayi Esnafının yayındayız

Yeniden Refah Parti Konya İl Başkanı Hasan Yel konuşmasında Karatay Sanayi esnafının yanındayız diyerek, “Bugün Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapılmışsa ve üretim varsa bunun temeli Karatay Sanayidir. Karatay Sanayi Rezerv alan ilan edilerek bir haksızlık yapılıyor.

Umarız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bu soruna bir çözüm getirir. Biz bu konuyu TBMM’sine taşıyıp, takipçisi olacağız. Her zaman Karatay Sanayi esnafımızın yanında yer alacağız.”

Karatay Sanayinin rezerv alan ilan edilmesine karşıyız

Anahtar Partisi Konya İl Başkanı Abdullah Kaplan konuşmasında Karatay Sanayinin rezerv alan edilmesine karşı olduklarını ifade ederek, “Bizler Karatay Sanayi esnafımızla beraber olmak istedik. Kamu yararına ve kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ancak Karatay Sanayinin rezerv alan edilmesine karşıyız. Karatay Sanayi esnafının hakkı ve hukuku korunmalı ve hakkı verilmelidir. Bunun için elimizden geleni yapmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karatay Sanayi esnafının konuşmalarının ardından Karatay Sanayi Esnafına, Karatay Sanayinin rezerv alan ilan edilmesi süreciyle ilgili dernek Av. Bekir Akıncı bilgi verdi.

İstişare toplantısı, Karatay Sanayinin esnaflarından Çınarlara plaket verilmesiyle sona erdi.