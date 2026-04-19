Tedesco'dan Konyaspor açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçını kazanarak kupada yarı finale çıkmak istediklerini söyledi.

Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele etmeleri ve önceliklerinin ne olacağına dair soruya Tedesco şu cevabı verdi, “İkisi de bizim için önemli. Derbi öncesi önümüzde bir kupa maçımız var. Konya’da kupa maçı oynayacağız, yarı finale çıkmak istiyoruz.

Bizler iştahlıyız. Üzerimizde baskı olmayacak. Bizim için havaya kaldırma ihtimali olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor iyi dönemden geçen bir takım. Kupa maçı bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor”.