Konya'dan Küresel Çağrı

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı açılışına katıldı.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Programı, Kentsel Yenilikçilik: “Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek” temasıyla Niğde Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’yle birlikte 13 ülkeden yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla başladı.

Programda konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya gibi medeniyetler beşiği olan Niğde'de UCLG-MEWA ailesinin buluşmasında yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu anlamlı programa ev sahipliği yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve süreci büyük bir titizlikle yürüten UCLG-MEWA Sekreteri Mehmet Duman’a teşekkür etti.

UCLG-MEWA bölgesinin karşı karşıya olduğu ortak sınamaları değerlendirmek, çözüm kapasitelerini güçlendirmek ve yerel yönetimler olarak birlikte nasıl daha etkili hareket edebileceklerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Altay, “UCLG-MEWA bölgesel bir teşkilat olmanın ötesinde farklı siyasi, ekonomik ve toplumsal koşullara sahip şehirleri ortak bir çözüm zemini etrafında buluşturan güçlü bir iş birliği platformudur. Bu çeşitlilik MEWA’yı daha dirençli, daha kapsayıcı ve daha etkili kılan temel gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

“UCLG'NİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA ETKİN, DAHA KAPSAYICI VE DAHA SONUÇ ODAKLI BİR YAPIYA KAVUŞMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Başkan Altay, MEWA bölgesinin bugün iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği alanlardan biri olan; su stresi, gıda güvenliği, hızlı kentleşme ve artan eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Aynı zamanda çatışmalar ve insani krizler şehirlerimizin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırmaktadır.

Özellikle İsrail'in Gazze'de başlattığı, İran ve Lübnan başta olmak üzere tüm bölgeye yaymış olduğu insani trajedi hepimize yerel yönetimlerin sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Vatandaşlarımızın güveniyle görev üstlenen biz yerel yöneticiler, hizmet üretmenin yanında dayanışmayı büyüten, insan onurunu koruyan ve yeniden inşa süreçlerine katkı sunan aktörler olmalıyız.

Bu nedenle başta UCLG çatısı altında olmak üzere krizlere karşı daha koordineli, daha hızlı ve daha etkili mekanizmalar geliştirmek büyük bir zorunluktur. Bu çerçevede UCLG'nin önümüzdeki dönemde daha etkin, daha kapsayıcı ve daha sonuç odaklı bir yapıya kavuşması gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

UCLG-MEWA YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte MEWA bölgesinin sahip olduğu tecrübenin, çeşitliliğin ve güçlü dayanışma kültürünün küresel yapıya önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını dile getiren Başkan Altay, “Ayrıca UCLG-MEWA’nın desteğinin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başta Genel Sekreterimize ve UCLG-MEWA’nın değerli yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış oturumunda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Mahmut Özçınar ile Niğde Valisi Nedim Akmeşe de selamlama konuşması yaparken; Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Badr Al-Ajeel Al-Askar da açılışa çevrimiçi olarak katıldı.

Çeşitli konu başlıklarında düzenlenecek oturumlarda yerel ve bölgesel liderlerin konuşmalar yapacağı UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Çarşamba günü sona erecek.