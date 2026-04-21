Konya'daki 63 yıllık çiftin ameliyat şartı doktoru şaşırttı

Konya'da kanal daralması nedeniyle uzun yıllar yürümekte zorluk çeken 82 yaşındaki Mehmet ve 81 yaşındaki Dürdane Akdağ çifti, aynı gün girdikleri ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

Hastalıkta ve sağlıkta birbirlerinin destekçisi olan çift, son 6 aydır ortaya çıkan ve zamanla ilerleyen omurilik kanal daralması rahatsızlığı nedeniyle yürüyemez hale geldi.

Ancak birkaç adım atabilen Mehmet Akdağ ile artık hiç yürüyemeyecek hale gelen eşi Dürdane Akdağ, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Ayni Gün Ameliyat Şartı

Birbirinden hiç ayrılmayan çift, operasyonu gerçekleştirecek doktora ameliyatlarının da aynı gün yapılması şartını koştu.

Mehmet ve Dürdane çiftinin birbirlerine olan bağlılıklarına karşı hayranlıklarını gizleyemeyen doktorlar, Akdağ çiftinin şartını kabul etti. Yapılan hazırlıkların ardından Akdağ çifti, aynı gün gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuştu, yürümeye başladı.

Yaşlı çiftin ameliyatlarını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güleç Akdağ çiftine, halk arasında "belde kanal daralması" olarak tabir edilen "lomber spinal stenoz" rahatsızlığı teşhisini koyduklarını anlattı.

"Ameliyattan iki saat sonra ikisi de ayağa kalktı ve kendileri bile buna şaşırdı"

Günlük hayatlarını çok zorlaştıran rahatsızlıklarından kurtulan çiftin mutluluklarını kendileriyle paylaştığını aktaran Güleç, "Ameliyattan iki saat sonra ikisi de ayağa kalktı ve kendileri bile buna şaşırdı." ifadesini kullandı.

Eşiyle birlikte ameliyata girip sağlıkla çıkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Akdağ ise Dürdane Akdağ ile 63 yıldır güzel bir ömür yaşadıklarını, her konuda birbirlerine destek olduklarını şu sözlerle anlattı: