Konya'da gerçeğe yakın tatbikat yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçeğe yakın arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya'da gerçeğe yakın tatbikat yapıldı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'nın Akşehir ilçesinde Yaren Arama Kurtarma Derneği, Hıdırlık mevkiinde gerçeğe yakın bir arama kurtarma tatbikatı düzenledi.
  • Tatbikatta, iple erişim teknikleriyle aşağıdan yukarıya yaralı tahliyesi başarıyla uygulanarak ekiplerin koordinasyonu test edildi.
  • Akşehir protokolünün de takip ettiği faaliyete Emniyet, Jandarma, Kızılay ve AK-AK gibi birçok kurum katılım sağladı.

Akşehir'de faaliyetlerini sürdüren Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Akşehir Hıdırlık mevkiinde iple erişim teknikleriyle aşağıdan yukarıya yaralı tahliyesi tatbikatı düzenledi. Akşehir ilçe protokolünün de takip ettiği tatbikat, gerçeği aratmayan senaryolarla başarıyla tamamlandı. 

Konya'da gerçeğe yakın arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler yüksekten yaralı tahliyesi, ipli erişim teknikleri ve güvenli iniş uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Senaryo gereği aşağıda bulunan yaralının güvenli şekilde yukarı taşınması başarıyla uygulanırken, ekipler arası koordinasyon ve hızlı müdahale kabiliyeti de test edildi. Faaliyete, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Akşehir Kızılay Şubesi, Akşehir Orman İşletme Şefliği ve Akşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AK-AK) katılım sağladı.

Konya'da gerçeğe yakın arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Yaren Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, afetlere hazırlığın bir kurumun değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İHA

