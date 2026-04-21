Konya'da gerçeğe yakın tatbikat yapıldı

Akşehir protokolünün de takip ettiği faaliyete Emniyet, Jandarma, Kızılay ve AK-AK gibi birçok kurum katılım sağladı.

Akşehir'de faaliyetlerini sürdüren Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Akşehir Hıdırlık mevkiinde iple erişim teknikleriyle aşağıdan yukarıya yaralı tahliyesi tatbikatı düzenledi. Akşehir ilçe protokolünün de takip ettiği tatbikat, gerçeği aratmayan senaryolarla başarıyla tamamlandı.

Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler yüksekten yaralı tahliyesi, ipli erişim teknikleri ve güvenli iniş uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Senaryo gereği aşağıda bulunan yaralının güvenli şekilde yukarı taşınması başarıyla uygulanırken, ekipler arası koordinasyon ve hızlı müdahale kabiliyeti de test edildi. Faaliyete, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Akşehir Kızılay Şubesi, Akşehir Orman İşletme Şefliği ve Akşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (AK-AK) katılım sağladı.

Yaren Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdullah Yağcı, afetlere hazırlığın bir kurumun değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.