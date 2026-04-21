Kayıp olan vatandaş Konya'da bulundu
7 gündür kayıp olan Afyonlu zihinsel engelli İbrahim Yener son olarak Konya'da görülmüştü. Aramalar sonucunda bulundu.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 7 gündür haber alınamayan zihinsel engelli İbrahim Yener (51), en son görüldüğü Konya'da şehirlerarası otobüs terminali çevresinde dolaşırken bulundu. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "İbrahim Yener'in, emniyet ekiplerimizin çalışması sonucu Konya'ya gittiği tespit edildi. Konya otogarında bugün bulunarak ilçemize getirildi ve sağ salim annesine teslim edildi. Şu ana kadar anormal bir durum söz konusu değil. Görevlilerimiz gerekli soruşturmayı yapmaktadır" dedi.