Altın alarm veriyor! 14 Mayıs Perşembe günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
14 Mayıs 2026 Perşembe günü , saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:
Gram Altın 6.850,00
Çeyrek Altın 11.450,00
Yarım Altın 22.900,00
Ata Cumhuriyet 46.400,00
22 Ayar Bilezik 6.474,00
18 Ayar Altın 5.481,00
14 Ayar Altın 4.453,00
Teklik Altın 45.350,00
Gremse Altın 113.050,00
Resat Altın 47.000,00
Hamit Altın 47.000,00