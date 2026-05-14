Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlandığı belirlenen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin av yasağı denetimleri sürüyor.

Ekipler tarafından Beyşehir Gölü içine kaçak avlanmak amacıyla bırakılan ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen filika, ağ, zıpkın ve çeşitli av malzemelerine de el konuldu.

Beyşehir Gölü’nde av yasağına uymayanlara yönelik jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sıkılaştırdı.

Son bir ay içinde gerçekleştirilen denetimlerde, "yasak dönemde balık avcılığı" ve “menşe belgesiz balık satışı” yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ele geçirilen canlı balıklar yeniden göle bırakılırken, diğer balıkların ise mevzuata uygun şekilde Göl Feneri Derneği ile kamuya ait öğrenci yurtlarına bağışlandığı belirtildi.

15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü karadan, havadan ve göl içerisinden teknelerle sürdürüleceği bildirildi.

