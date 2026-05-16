Ülkü Ocaklarından Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na davet

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı'na ilişkin hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultayda gençlere hitap edecek. Yıldırım, tüm gençleri kurultaya davet ederek, "19 Mayıs'ta İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılı'na nasıl yürüdüğümüzü herkese göstereceğiz."dedi.

"Buradaki amacımız sadece konuşan değil, fikir üreten, çözüm geliştiren ve geleceğe yön veren bir gençlik yapısını ortaya koymaktı.”diyen Yıldırım, “Hazırladığımız çalıştay raporunun sonuç bildirgesini de kurultay gününde kamuoyuyla paylaşacağız. Kurultayımızın en büyük adımlarından bir tanesi de kurultayımız kapsamında gerçekleştirilen teknolojik, teknoloji ve inovasyon fuarı da bu anlamda büyük bir önem arz ediyor. Çünkü biz gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz. Üreten, geliştiren ve yön veren bir nesil olmalarını istiyoruz."şeklinde konuştu. Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türk Yüzyılı'nı hedef gösterdiğini ve 21. yüzyılı Türk asrı yapacak kadroların Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında yetiştirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yıldırım, Genel Başkan Bahçeli'nin gençliğe büyük önem verdiğini ve Türk ile Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek gençlere geniş imkanlar tanıdığını vurguladı.

Başkentten Dünyaya Mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultayda gençlere hitap edeceğini söyleyen Yıldırım, tüm gençleri kurultaya davet ederek, "19 Mayıs'ta İstiklal'in ışığında Türk Yüzyılı'na nasıl yürüdüğümüzü herkese göstereceğiz."dedi. Ahmet Yiğit Yıldırım, Kurultay programı kapsamında Asena Teşkilatları'nda spor müsabakalarında şampiyonluk kazanan üyelere plaket takdim edileceğini, ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarının sahne alacağını dile getirdi. Programa, Türkiye'nin dört bir yanından ve Türk dünyasından çok sayıda gencin katılacağını aktaran Yıldırım, "İnşallah yüz binlerce bozkurdumuzu Ankara'da göreceğiz" dedi.

Tekno Ocak Festivali Düzenlenecek

Öte yandan Yıldırım, kurultay kapsamında düzenlenecek Tekno Ocak Festivali'nin de büyük önem taşıdığını belirtti. "Biz, gençlerimizin enerjisini sokağa değil, istikbale yönlendiriyoruz. Üreten, geliştiren ve yön veren bir nesil olmalarını istiyoruz" diyen Yıldırım, festivalde üniversite öğrencilerinin geliştirdiği projelerin sergileneceğini bildirdi. Tekno Ocak Festivali'nin, kurultayın ardından ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini dile getiren Yıldırım, kurultaya katılan misafirlerin de festivali ziyaret edebileceğini söyledi.