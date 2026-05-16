Kulu'da bayram öncesi hummalı çalışma

Kulu Belediyesi yaklaşmakta olan Kurban Bayramına hazırlanıyor.

Bu kapsamda ulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban satış yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediyeden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle ilçemizde bulunan kurban satış yerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kulu Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında satış alanı detaylı şekilde dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.

Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda kurban alışverişlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla çalışmaların bayram süresince de kontrollü şekilde devam edeceği belirtildi.”