Kulu'da bayram öncesi hummalı çalışma

Kulu Belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan kurban satış yerlerinin dezenfeksiyonu gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Kulu'da bayram öncesi hummalı çalışma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kulu Belediyesi yaklaşmakta olan Kurban Bayramına hazırlanıyor. 

Kulu'da bayram öncesi hummalı çalışma

Bu kapsamda ulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban satış yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediyeden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle ilçemizde bulunan kurban satış yerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. 

Kulu Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında satış alanı detaylı şekilde dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. 

Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda kurban alışverişlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla çalışmaların bayram süresince de kontrollü şekilde devam edeceği belirtildi.” 

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya'da kan donduran aile katliamı! Elleri kanlar içinde bulundu
Konya'da kan donduran aile katliamı! Elleri kanlar içinde bulundu
İHH Seydişehir'den Gazze için çağrı
İHH Seydişehir’den Gazze için çağrı
Konya'nın gözde ilçesinin kurucusu, vefatının 706. yılında anıldı
Konya'nın gözde ilçesinin kurucusu, vefatının 706. yılında anıldı
Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!
Konya'da maliyetler düştü çiftçinin yüzü güldü! Enflasyon müjdesi!
'Çok küçük' dediler dinlemedi! Konya'da 9 yaşındaki kız kitap yazdı
'Çok küçük' dediler dinlemedi! Konya'da 9 yaşındaki kız kitap yazdı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Mayıs Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Mayıs Cumartesi günü