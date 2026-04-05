  • Trump, İran'ın 'pek çok askeri liderinin' gece yarısı saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süre önce yapılan saldırıda 'pek çok askeri liderin' öldürüldüğünü bildirdi.

AA
Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • ABD Başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Tahran'a yapılan saldırıda İran'ın "pek çok askeri liderinin" öldürüldüğünü duyurdu.
  • Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir video ile bombardıman sesleri eşliğinde tepelik bir bölgenin aydınlandığı görüntüleri paylaştı.
  • Başkan Trump, İran'a anlaşma yapması veya Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği 10 günlük sürenin daraldığını hatırlattı.

Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.

ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.


Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

Trump, saatler önce yaptığı diğer bir paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etmişti.

"İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu ifade etmişti.

