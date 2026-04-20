Transfer yasağından şampiyonluğa

Transfer yasağına rağmen iki sezon Trendyol 1. Lig'de kalarak Süper Lig'e uzanan Erzurumspor FK, başarı hikayesiyle adından söz ettiriyor. Mavi-beyazlı ekip, 2017-2018'de play-off'tan, 2019-2020'de ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla doğrudan Süper Lig'e yükselmesine rağmen bir sezon sonra tekrar 1. Lig'e düştü. Aradan geçen yıllarda transfer yasakları, stat sorunu gibi birçok zorlukla mücadele eden Erzurum temsilcisi, geçen sezon play-off hattında yer aldı ancak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteremedi. Son olarak 2025-2026 sezonunun başında teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşıp transfer yasağını kaldıran mavi-beyazlı ekip, hem mevcut kadrosunu korudu hem de 11 futbolcu takviyesiyle lige güçlü başladı.

12 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sivasspor galibiyetiyle lige başlayan Erzurum temsilcisi, ardından istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen aralık ayı itibarıyla 12 maçlık galibiyet serisiyle önemli bir ivme yakaladı. Galibiyet serisi Eminevim Ümraniyespor deplasmanındaki 3-1 mağlubiyetle sona eren mavi-beyazlı ekip, 12 maçlık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Erzurumspor FK, son olarak deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 beraberlikle kaldı ve en yakın takipçisi Esenler Erokspor ile farkı 6 yaparak 79 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Erzurumspor FK, sezonda en farklı galibiyetlerini ise iç sahada konuk ettiği Adana Demirspor (7-0) ve Manisa FK (8-1) karşılaşmalarından aldı.

Taraftardan takıma tam destek

Mavi-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü iddiasıyla maraton tribünleri kapatılan Kazım Karabekir Stadyumu'nda o dönemden bu yana iç saha maçlarını kale arkalarındaki güney ve kuzey Kale tribünlerinden takip etti. Taraftarlar, soğuk iklimi ve yüksek rakımıyla bilinen şehirde, iç saha maçlarında oluşturdukları atmosferin yanı sıra deplasmanlarda da verdikleri güçlü destekle takımın motivasyonunu sürekli yüksek tuttu. Takımın puan kayıpları yaşadığı dönemlerde dahi takıma desteğini sürdüren taraftar, bu tutumlarıyla teknik heyet ve futbolcuların motivasyonlarını en üst seviyede tutmasını sağladı.

Eren Tozlu'dan 21 gol katkısı

Mavi-beyazlı formayla özellikle bu sezon ligde attığı 21 golle takımın yükünü omuzlayan Eren Tozlu ile yine uzun süredir Erzurumspor FK'de oynayan stoper Mustafa Yumlu'nun bölgesindeki üstün performansı da takımın başarısında etkili oldu. Takımın önemli oyuncularından Mustafa Fettahoğlu ise attığı 10 golle, takıma Eren Tozlu'dan sonra en çok skor katkısı veren futbolcu oldu. Performansıyla dikkati çeken Hırvat kaleci Matija Orbanic de kalede güven verdi.

Ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'i garantileyen Erzurumspor FK, play-off hattında yer alan takımlardan Bandırmaspor ile iç sahada, Arca Çorum FK ile deplasmanda yapacağı maçlarla sezonu tamamlayacak. Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’de 79 puana ulaşarak Süper Lig’e yükselirken, üç puanlı sistem döneminde lig tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor'un önüne geçerek yeni rekorun sahibi oldu. 2013-2014 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir), 78 puana ulaşarak Süper Lig'e çıkmıştı. Samsunspor ise 2022-2023 sezonunda aynı başarıya imza atarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.