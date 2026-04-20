BAL'da tek galibiyet, 1922 Akşehir hata yapmadı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk ve kümede kalma yarışı 24. hafta maçlarıyla devam etti. Konya ekipleri, 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Zirve yarışı veren 1922 Akşehirspor sahasında Akkonakspor’u 5-0 mağlup ederek zirve takibinde hata yapmadı. Kırmızı-beyazlılar, 46 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Ereğlispor, deplasmanda Bucak Belediyespor’a tek golle boyun eğerek kötü gidişata son veremedi ve düşme hattından çıkamadı.

Bir diğer Konya ekibi Kulu Belediyespor ise zirve takipçilerinden Manavgat Belediyespor’a deplasmanda 1-0 yenildi. Kulu Belediyespor 31 puanda kalarak haftayı sekizinci sırada tamamladı. Lider Marmaris de evinde kazanarak puan farkını korudu. Bu hafta oynanan maçlarda fileler 21 kez havalandı. 4 karşılaşmayı ev sahibi takımlar kazanırken, bir maç berabere sona erdi. 2 deplasman takımı da evine 3 puanla döndü.