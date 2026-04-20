  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor ile Fenerbahçe kupada 4. randevuda

Yeşil-beyazlılar ile sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu eşleşmelerde tek galibiyet aldı

Haber Merkezi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Bu eşleşme, iki ekibin Türkiye Kupası'ndaki 4. randevusu olacak; daha önceki 3 karşılaşmada Konyaspor 1, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı.
  • Tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek finalde eşitlik halinde uzatmalar ve penaltılar devreye girecek; ligde Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.
  • Konyaspor, kupada B Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe C Grubu'nu 9 puanla 2. bitirerek çeyrek finale çıktı.

Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Yeşil-beyazlı ekibimiz, güçlü rakibini eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan katılan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bir sonraki turda Muş Spor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Konyaspor, daha sonra sırasıyla Bodrum FK'yı 2-1, Aliağa Futbol'u 5-0, Eyüpspor'u 1-0 da mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi. Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe ilki başardı! 3. kez Euroleague şampiyonu
Bu Habere de Bak
Fenerbahçe ilki başardı! 3. kez Euroleague şampiyonu

Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak. Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.

İki takım kupada 4. randevuda

Konyaspor ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Bakmadan Geçme

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!
