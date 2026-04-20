Fenerbahçe ilki başardı! 3. kez Euroleague şampiyonu

Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 mağlup ederek 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmasında 13 sayı, 10 ribaund, 9 asistle yıldızlaşan Jule Allemand, Kadınlar Euroleague 6’lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi. Öte yandan Emma Meesseman ile Julie Allemand, 6’lı Final organizasyonunun en iyi beşine seçildi. Kadınlar Euroleague'de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve kupa coşkusunu doyasıya kutladı.

Sarı-lacivertliler 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda da mutlu sona ulaştı. Sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı ise 15. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Opet, ligi de namağlup şampiyonlukla noktalayarak, üst üste 8. toplamda ise 20. lig şampiyonluğunu kazandı. Kanarya, Avrupa’da üçüncü kez Euroleague Kupası'nı kazanarak bunu başaran ilk kadın Türk takımı oldu.