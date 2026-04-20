  • Fenerbahçe ilki başardı! 3. kez Euroleague şampiyonu

Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu

İHAİhlas Haber Ajansı
Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 68-55 mağlup ederek 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmasında 13 sayı, 10 ribaund, 9 asistle yıldızlaşan Jule Allemand, Kadınlar Euroleague 6’lı Final organizasyonunun en değerli oyuncusu seçildi. Öte yandan Emma Meesseman ile Julie Allemand, 6’lı Final organizasyonunun en iyi beşine seçildi. Kadınlar Euroleague'de üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı ve kupa coşkusunu doyasıya kutladı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Konyaspor'un konuğu Fenerbahçe
Sarı-lacivertliler 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvarda da mutlu sona ulaştı. Sezonun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez müzesine götürmeyi başaran Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı ise 15. kez kazanarak bu kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Opet, ligi de namağlup şampiyonlukla noktalayarak, üst üste 8. toplamda ise 20. lig şampiyonluğunu kazandı. Kanarya, Avrupa’da üçüncü kez Euroleague Kupası'nı kazanarak bunu başaran ilk kadın Türk takımı oldu.

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 20 Nisan Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 19 Nisan Pazar günü
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Konya'da doğa tutkunları baharın habercisi için bir araya geldi
Başkan Altay'dan barajlarla ilgili müjde
Başkan Altay’dan barajlarla ilgili müjde
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konya'da 70 yıllık atıl araziye can verildi
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!
Konyaspor'dan küfürlü tezahürata tepki!