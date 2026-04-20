3. Lig'de play-off programı açıklandı
3. Lig'de play-off müsabakalarının programı belli oldu. İlk tur maçları 23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak
Haberin Özeti
- • Play-off birinci tur ilk maçları 23-24 Nisan'da, ikinci maçlar ise 27-28 Nisan tarihlerinde farklı gruplarda oynanacak.
- • 2. Grup'un play-off programı, Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe Türk Metal 1963 maçının tatil edilmesi nedeniyle disiplin süreci sonrası açıklanacak.
- • 1, 3 ve 4. gruplarda Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor, Fatsa Belediyespor-52 Orduspor gibi birçok karşılaşmanın programı detaylı olarak belirlendi.
Nesine 3. Lig'de play-off müsabakalarının programı belli oldu. 2. Grup'ta oynanması gereken Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe Türk Metal 1963 müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Gruptaki play-off programı, müsabaka ile ilgili disiplin süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilan edilecek.
12 Bingölspor'un şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği grupta Erciyes 38, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurt play-off'u garantiledi. Muhtemelen hükmen galip ilan edilecek Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'un da play-off'a girmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off maçlarının programı şöyle:
Birinci tur ilk maçlar
1. Grup 23 Nisan Perşembe:
15.00 Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)
3. Grup 24 Nisan Cuma:
15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)
20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Yozgat Şehir)
4. Grup:
17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)
20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
Birinci tur ikinci maçlar
1. Grup 27 Nisan Pazartesi:
16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor (General Basri Saran)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Etimesgut (İBB 100. Yıl)
3. Grup 28 Nisan Salı:
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)
20.00 52 Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)
4. Grup:
20.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)