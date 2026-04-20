Konya’da eğitim alanında yeni hizmet: EN Deneyim Merkezi açıldı

Konya, eğitim alanında yeni bir yatırama daha kavuştu. EN Deneyim Merkezi Konya Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan EN Deneyim Merkezi Konya Kurucusu Mehmet Kavaklılar, eğitim camiasının büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Mehmet Kavaklılar konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Eğitim camiamız çok farklı ve değerli bir yapı. Burada görev yapan öğretmenlerimiz haftanın yedi günü büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Çünkü biz, insanların en kıymetli varlıklarına hizmet ediyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız; yeni Türkiye’nin başarılı gençlerini yetiştirmek, LGS’de dereceler elde eden öğrenciler çıkarmak. Öğrencilerimize teknolojik imkânlarla destek sağlıyor, yapay zekâ destekli sistemlerle eksiklerini tespit ederek birebir çözümler sunuyoruz.”

Eğitime Katkı Sunmayı Hedefliyoruz

Kavaklılar’ın ardından kürsüye çıkan EN Deneyim Merkezi Genel Başkanı Aydın Ergenç ise Konya’da eğitime katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Konya’mıza eğitim adına yeni değerler kazandırmak için buradayız. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Mehmet hocama hayırlı olsun diyoruz. Her zaman yanında olacağız. Genel merkez olarak iyi ki varsınız tekrardan herkese selamlar.”dedi.

Eğitim Camiamıza Hayırlı Olsun

TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir da eğitimin önemine dikkat çekerek, “Her zaman için Konya'da ilkleri Başaran Mehmet Kavaklılar kardeşim yine Konya'da bir ilki başararak EN Deneyim’i Konya’mıza kazandırdı. İnşallah EN Deneyim sayesinde şehrimize ülkemize hayırlı, vatana millete faydalı evlatlar öğrenciler yetiştirirsiniz. Benim de kızlarım buradan mezun oldular. Mehmet Kavaklılar’ın tedrisatından geçip mezun oldu.

Geçen hafta Maraş'ta eve Urfa'da yaşadığımız olaylar, Allah bir daha ülkemizde böyle olaylar yaşatmasın. Çocuklarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin. Onun için düzgün insan yetiştirmek çok önemli. Sayın hocalarım gerçekten ülkemizi geleceğini yetiştiriyorsunuz. Biz de sizlere emanet ediyoruz. Görev ve sorumluluğunuz çok büyük. Allah yar ve yardımcınız olsun. EN Deneyim inşallah Konya’mıza hayırlı uğurlu olun diyorum.”ifadelerini kullandı.

Açılış programına TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir, EN Deneyim Genel Başkanı Aydın Ergenç, EN Deneyim Konya Kurucusu Mehmet Kavaklılar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.