Seydişehir trafiğine neşter

Yeni uygulamayla birlikte Konya’dan gelen ve Konya’ya gidecek yolcular için taşımacılık, Seydişehir Otogarı ile Konya Eski Garaj arasında yapılacak. Böylece ilçe merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Alınan karar kapsamında firmaların şehir içi servis uygulamasının da kaldırılacağı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte yolcuların otogar ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı ise Seydişehir’de faaliyet gösteren minibüsler ve taksiler tarafından sağlanacak.

Yetkililer, yeni düzenlemenin hem trafik yoğunluğunu azaltacağını hem de şehir içi ulaşımda daha kontrollü bir sistem oluşturacağını ifade etti. Özellikle ana arterlerde yaşanan araç kalabalığının önüne geçilmesiyle birlikte vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor.