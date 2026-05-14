TÜRSAB'tan özel öğrencilere anlamlı etkinlik

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Konya BTK yönetim kurulu üyelerinin sponsorluğunda Meram Özel Eğitim Uygulama Okulundaki lise öğrencilerinin bir günlük askerlik öncesi Askere uğurlama kınası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte askere gidecek lise öğrencileri, askerlik heyecanı yaşadı. Etkinliğe, TÜRSAB Konya BTK yönetim kurulu üyeleri, Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Emel Tosun Altuğ, okul idarecileri, öğretmenler, askere gidecek özel eğitim okulu öğrencileri ve velileri katıldı.

Öğrencilerin Yüreğine Sevgi Tohumları Ekildi

Etkinliğin açılışında konuşan Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Emel Tosun Altuğ özel yüreklerin gurur gününe şahitlik ediyoruz diyerek, “Bu gün burada sadece bir asker kınası için toplanmadık. Bugün sevginin, emeğin, sabrın ve umutla büyütülen özel yüreklerin gurur gününe şahitlik ediyoruz.

İşte bugün burada bulunan özel evlatlarımız; hayatın karşılarına çıkardığı tüm zorluklara rağmen gülümsemeyi başaran, sevgiyi koşulsuz hissettiren kahramanlarımızdır. Onların attığı her adımda bir annenin uykusuz gecesi, bir babanın sessiz duası, bir öğretmenin sonsuz emeği vardır. Belki herkes için sıradan görünen bazı şeyler onların dünyasında büyük bir başarıdır. Ve bugün burada o başarıların en güzelini alkışlıyoruz.

Kına, ayrılığın değil, gururun rengidir. Ve bugün yakılan her kına, evlatlarımızın yüreğine sürülen sevgi mührü gibidir. Onların gözlerinde ışık, bize umut olmayı sürdürüyor. Çünkü onlar farklı değil; sevgiyi daha derinden yaşayan, dünyayı daha temiz gören özel kalplerdir. TÜRSAB Konya BTK yönetim kurulu üyelerinin sponsorluğunda bu güzel günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, evlatlarımızın yüzündeki gülümsemenin hiç eksik olmamasını diliyorum”şeklinde konuştu.

Vatan Sevgisi Engel Tanımaz

TÜRSAB Konya Yönetim Kurulu Üyeleri adına konuşan TÜRSAB Konya BTK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özşahin böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, “Bugün özel yürekli lise öğrencimizin askere uğurlamadan önce gerçekleştirdiğimiz asker kınası etkinliğine yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte katkı sunmaktan mutlu olduk. Vatan sevgisinin hiçbir engeli tanımadığını bu yürekli öğrencilerimizde de gördük.

Bizlere öğretilen Her Türk asker doğar, asker yaşar ve asker ölür. Hepimizin gönlündeki, kalbindeki vatan aşkı, vatan sevgisi gün geldiğinde ihtiyaç olduğunda ne engel tanır ne de herhangi bir tereddüt hissederiz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle birlikte hepimiz yürekli asker oluruz. Her zaman bu gençlerimizin yanında olmaya elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”dedi. Konuşmaların ardından askere gidecek olan lise öğrencilerine okul idarecileri, öğrenci velileri ve TÜRSAB Konya BTK Yönetim kurulu üyelerince kına yakıldı. Bu öğrencilere takı takıldı.

Öğrenciler etkinlikte, ‘En Büyük Asker Bizim Asker’ diyerek askerlik heyecanı yaşayarak, müzik eşliğinde eğlendiler. Meram Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Emel Tosun Altuğ, TÜRSAB Konya Yönetim Kurulu Üyelerine Asker Kınası etkinliğine sponsor oldukları için teşekkür ederek, bir tablo hediye takdim etti.