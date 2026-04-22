ROBOFEST KONYA'da ödüller sahiplerini buldu

Karatay Belediyesi’nin düzenlediği, ROBOFEST KONYA, bu yıl üçüncü kez teknoloji meraklılarını bir buluşturdu. Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen festival, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla tamamlandı.

13 farklı kategoride toplam 917 robotun yarıştığı organizasyonda 1580 öğrenci projelerini sergileyerek teknoloji alanındaki yeteneklerini sergiledi. Projeler geliştiren gençler, programın son gününde kıyasıya mücadele etti.

Programın kapanışında konuşan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim hedefimiz tüketen değil, üreten, takip eden değil, yön veren bir Türkiye’dir” sözünü hatırlatarak, bugün bu hedefe bir adım daha yaklaşılan kıymetli bir sürecin sonuna gelindiğini vurguladı.

Konya Robofest’in artık sadece bir yarışma olmadığını ifade eden Kılca, “Konya Robofest artık sadece bir yarışma değil, bir fikir hareketidir. Bir gelecek yürüyüşüdür. Bugün burada gördüğümüz tablo aslında bir festivalden daha fazlası. Bu bir neslin ‘ben de varım’ deme iradesidir”şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okullara, öğretmenlere, organizasyon ekibine, ailelere ve gençlere teşekkür eden Kılca, “İnşallah bir sonraki yıl daha da büyüyerek bu tür organizasyonların devam edeceğine inanıyorum. Hepinizi selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın ise yarışmada emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, ROBOFEST KONYA’nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli bir çalışma ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmaların sonunda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.