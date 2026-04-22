Konyaspor'a 'Boynu Bükükler' şoku! Tazminat davası açıldı

Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrasında stadyumda çalınan ‘Boynu Bükükler’ şarkısının bestecisi Uğur Bayar, yeşil-beyazlı kulübe tazminat davası açtığını açıkladı. Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kazanan taraf yeşil-beyazlılar olmuştu. Maç sonrasında stadyumda çalınan ‘Boynu Bükükler’ şarkısı tüm Türkiye'de gündem olurken, şarkının söz yazarından tazminat açıklaması geldi.

Sanatçı ve besteci olan Uğur Bayar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi, “Dün oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından, Fenerbahçe hâlâ sahadayken; söz ve müziği bana ait olan “Boynubükükler” adlı şarkımın, bu güzide kulübe yönelik alay ve hakaret içerir şekilde çalınması beni derinden üzmüştür. Yaklaşık 20–25 milyon taraftarı bulunan bu büyük camiaya karşı yapılan bu davranışın, şarkımın nefret unsuru olarak algılanmasına yol açtığını düşünüyorum”.

“Bu nedenle Konyaspor kulübü hakkında 1.000.000 TL tutarında tazminat davası açtığımı kamuoyuna duyuruyorum. Ayrıca şarkımın sosyal medyada bu tür içeriklerle kullanılmaması adına özellikle Galatasaray taraftarından hassasiyet rica ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak şunu da belirtmek isterim ki; Galatasaray’ın Türkiye’de ve Avrupa’da elde ettiği başarıda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile yaşanan rekabetin payı çok büyüktür. Bu rekabet olmasaydı, bu başarıların elde edilmesi çok daha zor olurdu. Herkese selamlar, sevgiler”.