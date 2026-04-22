Konya BŞ.'nin Fenerbahçe takvimi açıklandı

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde (TBL) normal sezonun tamamlanmasıyla gözler play-off çeyrek final maçlarına çevrilirken, karşılaşmaların takvimi de belli oldu. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve play-off’a kalan Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Koleji ile eşleşti. Bu eşleşmenin ilk maçı 30 Nisan Perşembe günü Konya’da oynanacak. Rövanş müsabakası ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Eşleşmede iki maçı kazanan takım, Süper Lig yolunda bir üst tura çıkacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son maç yine Konya’da oynanacak.

Konya’yı ligde başarılı şekilde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 18 takımın mücadele ettiği ligde, 34 maçlık maratonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle tamamladı. Topladığı 57 puanla normal sezonu 4. sırada bitiren sarı siyahlı takım, üst sıralardaki yerini koruyarak play-off bileti almayı başardı. Konya Büyükşehir, sezon boyunca özellikle iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynadığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet elde eden sarı-siyahlılar, taraftar desteğini sahaya yansıtarak rakiplerine önemli üstünlük kurdu. İç sahada sadece 3 kez mağlup olan Büyükşehir, bu alandaki başarısıyla öne çıktı.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off eşleşmelerine çevrildi. Konya Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Fenerbahçe Koleji ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak serinin ilk karşılaşması 30 Nisan Perşembe günü Konya’da, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda saat 17.00’de oynanacak. Serinin rövanşı ise 3 Mayıs Pazar günü İstanbul’da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda saat 16.30’da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyespor, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek yarı final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.