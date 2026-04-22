Palut'tan flaş Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor maç çok zor olacak

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’de konuk edecekleri Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu. Palut, rakibe saygı duyacaklarını ancak güzel bir sonuç almak için mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi, “Trabzonspor maçı zor olacak. Sonra yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Fikstüre baktığımız zaman zor maçlar bizi bekliyor. Aslında bu maçlar, bir nevi test maçları. Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaştık ama insan her maçı kazanmak istiyor”.

Bir nevi yeni sezon için test maçları

“Ligi bitirebileceğimiz en iyi ve en üst konumda bitirmek istiyoruz ki bir sonraki seneye daha özgüvenli bakabilelim. Trabzonspor değerli bir rakip. Bence bu sene ligin flaş takımlarından birisi. Bu sene kurduğu kadro belki bir geçiş senesi gibi değerlendirilebilecekken yarışma senesi olarak da gösterdiler, bunu başardılar. Çok zor maç olacak. Bize düşen en önemli görev, Fenerbahçe galibiyetinin bize bir rahatlık değil, bir özgüven ve inanç yüklemesine dönüşmesini oyuncularımla sağlamak. En iyi mücadelemizi yapacağız, Trabzonspor’a saygı duyacağız ama güzel bir sonuç almak için çalışacağız”.