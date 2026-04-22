Konyasporlu futbolcudan en anlamlı imza!

Yeşil-beyazlı temsilcimizin başarılı orta sahası Melih İbrahimoğlu dünya evine girdi

Tümosan Konyaspor'un gurbetçi futbolcusu Melih İbrahimoğlu, nişanlısı Kübra Aksoy ile evlendi. Konyaspor’un başarılı futbolcusu Melih İbrahimoğlu'nun nikah töreni Meram'da gerçekleşti. Melih ve Kübra çiftinin evlilik yüzüklerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş taktı. Nikah töreninde çiftin şahitliğini ise Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ve takım kaptanı Adil Demirbağ yaptı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Melih İbrahimoğlu'nu tebrik eder, kıymetli eşi Kübra Aksoy ile birlikte bir ömür boyu mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi. 

