Ceviz kabuğundan devrim

Yozgat'ta yaşayan Asaf İsmail Çavuş, atık ceviz kabuğundan çevre dostu yalıtım malzemesi geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 5.sınıf öğrencisi olan Asaf İsmail Çavuş, geliştirdiği proje kapsamında, doğada atık olarak kalan ceviz kabuklarını özel işlemlerden geçirerek yüksek performanslı aktif karbona dönüştürdü. Elde edilen bu çevreci materyal, buzdolaplarının yalıtım sistemlerinde kullanılan ve çevreye zarar verebilen mevcut kimyasal malzemelere alternatif olarak geliştirildi. Bu çalışma, yerel kaynakların ileri teknolojiyle birleştiğinde ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“Bu malzeme daha ucuz maliyetli, doğayı daha az kirleten ileri dönüşüm malzemesi olacak”

Asaf İsmail Çavuş çalışmasının detaylarını şöyle anlattı: "Projemizin ana amacı ceviz kabuğunun yüksek sıcaklık altındaki dönüşümü ile elde edilecek olan aktif karbon yapısını buzdolaplarına yalıtım malzemesi olarak kullanmak. Ceviz kabuğunu öğütüp kuruttuktan sonra 300 derecede ön yakma yaptık. Sonra kimyasallarla aktive ettik. Aktif karbonumuzu ürettik. Bu malzeme buzdolaplarında yalıtım malzemesi olarak kullanılacak. Böylelikle genelde kullanılan petrol türevli malzemelerden hem daha iyi yalıtım yapacak hem daha ucuz maliyetli olacak hem doğayı daha az kirletecek hem de ileri dönüşüm malzemesi olacak."

