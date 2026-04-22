Konyaspor izinli, Trabzon mesaisi ne zaman?
Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından izne ayrıldı
Tümosan Konyaspor’da 2 günlük izin sonrasında Süper Lig’in 31. haftasında iç sahada oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi tek golle eleyerek yarı finale çıkan yeşil-beyazlı temsilcimiz, bugün ve yarını dinlenerek geçirecek. Anadolu Kartalı, Süper Lig’in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına 24 Nisan Cuma günü saat 17.30’da yapacağı antrenman ile başlayacak. Süper Lig’de 6 maçtır yenilmeyen ve Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükselme başarısı gösteren Konyaspor, zirveyi zorlayan Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almak ve yükselişini sürdürmek istiyor. Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.