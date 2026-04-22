Konyaspor izinli, Trabzon mesaisi ne zaman?

Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından izne ayrıldı

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da 2 günlük izin sonrasında Süper Lig’in 31. haftasında iç sahada oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi tek golle eleyerek yarı finale çıkan yeşil-beyazlı temsilcimiz, bugün ve yarını dinlenerek geçirecek. Anadolu Kartalı, Süper Lig’in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına 24 Nisan Cuma günü saat 17.30’da yapacağı antrenman ile başlayacak. Süper Lig’de 6 maçtır yenilmeyen ve Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükselme başarısı gösteren Konyaspor, zirveyi zorlayan Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç almak ve yükselişini sürdürmek istiyor. Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. 

Konyaspor'da sitem! Hayal kırıklığına uğradım
Konyaspor’da sitem! Hayal kırıklığına uğradım
Konya'da 23 Nisan öncesi anlamlı ziyaret
Konya’da 23 Nisan öncesi anlamlı ziyaret
Başkan Altay'dan Konyalılara davet: Dev organizasyon başladı
Başkan Altay'dan Konyalılara davet: Dev organizasyon başladı
Konya'da dayısını öldüren sanık için yeni gelişme!
Konya’da dayısını öldüren sanık için yeni gelişme!
Adem Bulut'tan inşaat sektörüne ilişkin önemli açıklamalar
Adem Bulut’tan inşaat sektörüne ilişkin önemli açıklamalar
Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Konya'da kuraklık yerini berekete bıraktı
Konya’da kuraklık yerini berekete bıraktı