Meram Belediyesinden satış ilanı

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Gelirler Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 500,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 29/04/2026 Çarşamba günü saat 15.00’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binasında, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; Gerçek Kişiler için: İhaleye katılmak istediği belirten dilekçe, İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.), Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, Taşınmazın görüldüğüne dair belge, MeramBelediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge, gereklidir.

Tüzel Kişiler için: İhaleye katılmak istediği belirten dilekçe, Tebligat için adres beyanı, Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 2025 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı, Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, Taşınmazın görüldüğüne dair belge, Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge, istenmektedir.

Tekliflerin Verilme Yeri Ve Zamanı

İhaleye katılacak isteklilerin en geç 29/04/2026 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar geçici teminatın yatırmaları ve ihale evraklarının Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

Ödeme Şekli

Tablodaki taşınmazlarda ihale bedelinin %30’u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, kati teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 8 ay eşit aralıklı taksitler halinde ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

Diğer Hususlar

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.