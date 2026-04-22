Konyaspor'da sitem! Hayal kırıklığına uğradım

Yavaş yavaş hedefler büyüyor

Konyaspor’un As Başkanı Okay Tınkır, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefe emin adımlarla gidiyoruz. Ancak tribünlerin boş kalmasıyla hayal kırıklığına uğradım” dedi. Konyaspor’un büyük bir camia olduğuna vurgu yapan Tınkır şöyle konuştu, “Ne kadar iyi bir futbol izletebiliriz? Neler yapabiliriz?. Hep yönetim kuruluyla, Ömer Başkanımla biz bunları konuşuyoruz. Masaya yatırıyoruz ve iyi sonuçlar aldığımızı da düşünüyoruz. Antalya deplasmanından sonra da konuşmuştum. Yavaş yavaş hedeflerimizi büyütüyoruz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Konyaspor büyük bir camia. Ömer Başkanımın altyapıya verdiği çok büyük önem, çok büyük destek var. Altyapıda iyi futbolcular çıkarak Konyasporumuz’da ilerleyen zamanlarda, ilerleyen sezonlarda büyük hedeflere koşturacağımızı düşünüyorum”.

Hayal kırıklığına uğradım

Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final müsabakasında tribünlerin boş olmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Okay Tınkır sözlerine şöyle devam etti, “Geçmiş dönemde yöneticilik yaptığımız dönemlerde biz 40 bin kişiyle, 35 bin kişiyle, 38 bin kişiyle bu stadımızda maç oynadık. Bugün maalesef 13 bin, 514 bin taraftarımız vardı. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Biz artık Türkiye Kupası'nda yolun sonuna geliyoruz ve hedefimiz var. İnşallah Türkiye Kupası'nda kazanacağız. Hedefsiz bir şey olmuyor. Ama bu hedefe koşarken de şehrin hem ileri gelenleri hem şehrin taraftarları bence Konyaspor'a ve Konyaspor camiasına destek vermesinin gerektiğini düşünüyorum”.

Konyaspor’da güzel günler olacak!

“Ben burada şehrin en önemli olan insanlarından Konya Valimize, Emniyet Müdürümüze, Milletvekillerimize, siyasi partilerimizin il başkanlarına, İlhan Palut ve İlhan Palut'un öğrencilerine, Konyaspor'umuzda emek veren tüm çalışanlarımıza, Ömer Başkanım'a ve Ömer Başkanım'ın işte bizlere yanına aldığından dolayı yönetim kurulundaki tüm arkadaşları da ben burada tebrik etmek istiyorum. Bekleyin, görün. Konyaspor'da güzel günler olacak. Birinci planda altyapı, ikinci başarı ve üçüncü de... İnşallah gelir kaynağı bulup, kulübümüzü çok iyi yerlere getirip başarıdan başarıya koşacağımızı düşünüyorum”.