Berkan Kutlu: Hiç pes etmedik

Tümosan Konyaspor’un başarılı ismi Berkan Kutlu, Fenerbahçe karşısında pes etmediklerini ve sonunda tur atlamayı bildiklerini söyledi. Sakatlığına rağmen takımı yalnız bırakmak istemediğini dile getiren yeşil-beyazlı futbolcu, maç sonunda verdiği röportajda şunları söyledi. “Zor bir maç oldu. Hiç pes etmedik. Bazı zamanlarda mecburen topu Fenerbahçe'ye verdik. Sonunda penaltıyla turu geçmeyi bildik. Sağlık ekibine çok teşekkür ederim. Bu maça yetişmek için çok çalıştık. Ağrılı da olsa oynamak istedim bu maç. Takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Pazartesi günü Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Az gün var Trabzonspor maçına. Takımımız haftada iki maça alışık değil ama en iyi şekilde hazırlanıp, analiz yapıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Fenerbahçe maçındaki yanlışlarımızı analiz edip Trabzonspor maçıyla yeniden başlayacağız”.