Başarıların yolu inanmaktan geçiyor

Konyaspor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı konuşmada, 'Bazen bazı başarılar inanmaktan geçiyor. Yarı final, final. İnşallah sonu güzel olur' dedi

Konyaspor’un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, Fenerbahçe zaferinin ardından yaptığı açıklamada, “Bazen bazı başarılar, inanmaktan geçiyor” dedi. Tek maç eleme sisteminde her türlü sonucun olabileceğine dikkat çeken yeşil-beyazlı futbolcu, “Maç öncesi şunu söyledim, bazen bazı başarılar inanmaktan geçiyor ve bu kadar eforun karşılığını alabildiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da artık kim gelirse gelsin, artık maçları tek tek düşünüyoruz. Yarı final, final… İnşallah sonu güzel olur” dedi ve sözlerine şöyle devam etti. “Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyon ilgili sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi”.

“Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim”. Gelecek maçlar hakkında da konuşan Deniz Türüç, “Bizim pazartesi günü çok önemli bir Trabzonspor maçımız var. Tüm takım ona odaklandı. Hafta içi kolay olmuyor, yoruluyorsunuz. Çeyrek finalde, yarı finalde rakibin önemi yok. Tek maçta her şey olabilir. Takımı, yönetimi, Konya halkını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Bu Habere de Bak
Jevtovic: Tarih yazmak istiyoruz!
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Kartal, Kanarya'yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Kartal, Kanarya’yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı