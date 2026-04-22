Başarıların yolu inanmaktan geçiyor

Konyaspor’un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, Fenerbahçe zaferinin ardından yaptığı açıklamada, “Bazen bazı başarılar, inanmaktan geçiyor” dedi. Tek maç eleme sisteminde her türlü sonucun olabileceğine dikkat çeken yeşil-beyazlı futbolcu, “Maç öncesi şunu söyledim, bazen bazı başarılar inanmaktan geçiyor ve bu kadar eforun karşılığını alabildiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonra da artık kim gelirse gelsin, artık maçları tek tek düşünüyoruz. Yarı final, final… İnşallah sonu güzel olur” dedi ve sözlerine şöyle devam etti. “Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyon ilgili sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi”.

“Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim”. Gelecek maçlar hakkında da konuşan Deniz Türüç, “Bizim pazartesi günü çok önemli bir Trabzonspor maçımız var. Tüm takım ona odaklandı. Hafta içi kolay olmuyor, yoruluyorsunuz. Çeyrek finalde, yarı finalde rakibin önemi yok. Tek maçta her şey olabilir. Takımı, yönetimi, Konya halkını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.